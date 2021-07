Poupança perde para a inflação pelo 10º mês consecutivo

A rentabilidade da poupança descontada a inflação medida pelo IPCA em 12 meses no mês de junho de 2021 é negativa: -6,26%. Isso significa que o poupador que deixou o dinheiro aplicado na caderneta neste período perdeu poder de compra, segundo levantamento feito pela Economatica, plataforma de informações financeiras.

O poupador vem tendo perdas de poder aquisitivo acumuladas desde o mês de setembro de 2020. Portanto, a perda de poder aquisitivo em junho de 2021 é a décima consecutiva.

Desde outubro de 1991, o país não registra queda de poder aquisitivo neste nível. Naquela época o poupador perdeu 9,72% em 12 meses.

Ranking de aplicações

No ano, considerando até junho de 2021, três índices de bolsa têm valorização acima da inflação medida pelo IPCA. O índice de Small caps com 7,38%, o índice de BDRs com 6,07% e o com valorização acima do IPCA de 2,67%, todas as demais aplicações listadas abaixo têm perda de poder aquisitivo. O ouro registra a maior queda com -14,30% seguido pelo Euro com queda de –10,43% e IFIX com -7,5%

Em 12 meses, até junho de 2021, o Índice de Small Caps tem o melhor desempenho com ganho de poder aquisitivo de 28,88% acima do IPCA seguido pelo Ibovespa com 23,12%. O ouro tem a maior perda com -16,34% e o dólar Ptax venda tem o segundo pior desempenho com queda de –15,69%.

Já no mês de junho, três índices da amostra tem ganho de poder aquisitivo, o melhor desempenho é do índice de Small Caps com 0,76% seguido pelo IMA-B 5+ (Índice de Títulos públicos com vencimento acima de 5 anos) com 0,30% e o IHFA (Índice de ) com 0,17%. O ouro tem o pior desempenho com queda de -11,54% seguida pelo Euro com perda de poder aquisitivo de -7,87% e dólar Ptax venda com – 4,90%.