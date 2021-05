Qual é a melhor hora para sair de um fundo de investimento?

Fundos de investimentos são uma alternativa para investidores que admitem algum risco em troca de retornos potencialmente maiores e que confiam o trabalho da tomada de decisão a gestores que fazem disso a sua carreira. Porém grandes sustos podem surgir para o investidor quando ele percebe que a rentabilidade do fundo não está indo como a desejada ou até na contramão. Nessa hora, surge o questionamento: é hora de pedir o resgate?

Para Juliana Machado, analista de fundos da EXAME Invest Pro, há duas ocasiões em que faz sentido desembarcar de um fundo. A ideal é quando o valor investido já é suficiente para realizar algum objetivo, como comprar uma casa.

A outra situação é quando deixou de existir a tese pela qual se investiu no fundo. “Se o investidor atestar que a escolha foi tomada com pouca informação, em um momento ruim ou só porque alguém recomendou, o melhor a fazer é sair do produto”, afirma Machado.

Isso não quer dizer que uma boa escolha esteja imune a perdas, até porque é comum fundos altamente rentáveis atravessarem períodos de baixa. “Isso faz parte do jogo. Mas, se surgir uma financeira, é preciso estar consciente de como o fundo irá se comportar”, diz.

Para que a decisão seja tomada de forma consciente, antes do aporte inicial, é necessário estudar quem está por trás do fundo e como agiram em momentos de euforia e de pânico nos mercados. Segundo ela, é importante analisar um período de pelo menos três anos e, em casos de fundos novos, pesquisar sobre o time de gestão e os trabalhos que já realizaram.

Informações sobre as teses de investimento costumam estar nos sites das próprias gestoras, em que é possível encontrar as lâminas com informações essenciais, telefone de contato com os profissionais de relações com investidores e cartas periódicas com a análise sobre o mercado e a economia. Para divulgar seus trabalhos, cada vez mais gestoras criam canais no YouTube e perfis em redes sociais. Por outro lado, dificuldade eventual para encontrar informações pode ser um mau sinal.

“É necessário analisar diferentes períodos de tempo, como o fundo se comportou nos últimos 6, 12, 36 meses. Se o fundo estiver mal de forma consistente, já dá uma visão bem clara sobre ele”, afirma Machado.

Por outro lado, a especialista em fundos também alerta que o investidor não deve se deixar levar por estrondosos ganhos recentes. “Cuidado com a falácia do retrovisor. Enganar-se nesse processo faz parte do comportamento humano e hoje é muito mais comum por causa das redes sociais. É preciso olhar o filme, não a fotografia.”

Vale a pena sair na alta de um fundo?

Há situações em que o investidor, diante da situação em que o fundo se saiu muito melhor do que o esperado, se vê diante da tentação de tirar uma parte do capital da sua carteira para aplicar em produtos mais conservadores, com o pensamento de embolsar o ganho. Essa, porém, pode não ser uma boa ideia, diz a especialista.