Selic sobe para 3,5%. Como investir na renda fixa?

Como já havia sinalizado, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a em 0,75 ponto percentual na reunião desta quarta-feira, 5. E agora, como em aplicações de ?

Segundo o analista Odilon Costa, do BTG, mesmo com a alta abrupta da Selic os títulos bancários e de ainda estão pagando prêmios maiores aos investidores do que o que seria esperado neste nível de juros. "Reforçamos a indicação de que o investidor aproveite estas taxas, que devem diminuir conforme a Selic aumente".

Isso porque a remuneração de um que pague 130% do não deve ser medida pela Selic atual, mas pela curva de juros, que mudou pouco nesta reunião e deve ultrapassar 5% no final do ano. "A alta da taxa nesta reunião já estava precificada pelo mercado", explica o analista. Quanto maior a Selic, maior é o CDI, que acompanha a taxa básica de juros e, portanto, a remuneração do título.