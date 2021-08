TikTok e Twitter fazem a fama de novas celebridades do investimento

“É muito mais fácil encontrar o que você procura, por meio de hashtags, grupos e listas”, diz Callie Cox, estrategista de investimentos sênior da Ally Invest. “No Twitter também é mais fácil de selecionar o que você está procurando, porque muitas contas não são anônimas e incentiva o indivíduo a não ser anônimo – é possível verificar tudo.”

O fato de a maioria dos usuários do FinTwit postar com seus nomes reais ajuda a criar uma atmosfera menos grosseira do que em outros sites. “Acho que, em geral, há uma redução na toxicidade de contas que não são anônimas, porque existe o risco de prejuízo na carreira, especialmente em finanças. As pessoas tendem a jogar melhor”, diz Francus.

Mas uma das partes mais divertidas e misteriosas do FinTwit é a qualidade de suas contas anônimas. Além de relatos de memes extremamente populares, como “Ramp Capital” e “Dr. Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq.” – cada uma com mais de 250.000 seguidores –, é uma população de contas com pseudônimos administradas por investidores profissionais.

Eles podem ser silenciados pelas políticas de mídia social da própria empresa ou se preocuparem em prejudicar suas carreiras com alguma postagem descuidada ou talvez muito honesta.

“Há realmente uma quantidade enorme de alfas na plataforma”, diz Kyla Scanlon, uma jovem de 24 anos de Los Angeles, com um perfil crescente no FinTwit. (“Alfa” é o termo do mercado financeiro para a geração de retorno acima do mercado.)

“Se a pessoa conseguir juntar os dois, conectar os pontos, ficará tipo, 'meu Deus, não posso acreditar que esta conta tão pequena ficou tão grande, ficou famosa. Quando se olha para a qualidade dos tuítes, geralmente é super top de linha. As melhores contas provavelmente têm menos de 2.000 seguidores”, afirma.

Powell, Wood, Musk e Dorsey

Scanlon, como Francus, experimentou em primeira mão o efeito instantâneo que o Twitter pode ter na influência sobre alguém. Kyla, trader e blogueira de finanças desde a faculdade, começou a postar clipes curtos no TikTok explicando coisas como escassez de madeira e finanças descentralizadas.

No final de março, postou um vídeo de 57 segundos sobre a explosão da Archegos Capital, no Twitter, que recebeu mais de 5.000 curtidas. Uma semana depois, com um vídeo sobre uma casa de frios em Nova Jersey com um valor de mercado de US$ 100 milhões, viu seu número de seguidores aumentar desde então.

Em um vídeo recente, Scanlon representa, com a habilidade de uma artista do improviso, uma conversa entre o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, a gestora celebridade e fã do bitcoin Cathie Wood, Elon Musk, da Tesla, e o CEO do Twitter, Jack Dorsey.

“O bitcoin é uma proteção contra todas as flações”, diz a versão de Scanlon de Cathie Wood. “Inflação, deflação, estagflação.” (Para qualquer um que segue Wood, essa é uma piada bastante acertada.) Ao interpretar Dorsey, ela prende o cabelo na frente do queixo para imitar sua barba desalinhada.

Não são apenas piadas. A promoção de seu trabalho no Twitter ajudou a chamar a atenção para o boletim informativo Substack da Scanlon, em que ela desconstrói tópicos financeiros com todos os detalhes e a sofisticação que um vídeo de um minuto pode permitir. Essas peças incluem uma análise do negócio das lojas de “um dólar”, um informativo sobre o mercado de recompra reversa e uma reflexão sobre o papel da cultura do meme no aumento das avaliações das ações.

Mas o sucesso de Scanlon no Twitter e no TikTok também trouxe um grau de atenção indesejada, seja algum homem que envia mensagens diretas para ela com atualizações sobre seu dia ou ameaças de perseguidores.

“Especialmente porque estou lá com minha voz e meu rosto, as pessoas acham que me conhecem muito mais do que pensam”, diz ela. "E porque, é claro, estou lá fazendo palhaçada com meus esquetes, as pessoas sentem ainda mais espaço, eu acho, para me menosprezar."

Mas o Twitter é inegavelmente uma ferramenta poderosa, diz Scanlon, e ela tem o hábito de apenas seguir pessoas que fornecem análises aprofundadas: “Pessoas que levam o assunto a sério mas também se divertem com isso”.