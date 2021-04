Tesouro Direto: títulos fecham fevereiro no vermelho. Saiba o que fazer

Os títulos do – um dos investimentos mais conservadores do mercado – tiveram rendimento negativo em fevereiro. Dos 26 títulos negociados no mercado, apenas cinco ficaram no azul, e somente três renderam mais do que o no mês.

O resultado destoou das previsões de analistas no começo do mês, pois esperavam alguma sinalização de andamento de reformas no Congresso com a eleição de dois nomes apoiados pelo Executivo para o comando das duas casas.

A expectativa era a de diminuição do prêmio de risco, e o que aconteceu foi justamente o contrário. O risco aumentou e as taxas subiram, prejudicando, principalmente, os títulos mais longos, que têm maior sensibilidade às taxas.

Alan Ghani, head de renda fixa da EXAME Invest Pro, afirma que o desempenho abaixo do esperado foi fruto de uma conjuntura de fatores desfavoráveis.