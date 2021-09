Trocar fundo imobiliário por renda fixa? Pense duas vezes, dizem gestores

Para o investidor que cumpriu a migração da para a , o caminho tem sido penoso. Com a inflação em alta e os juros seguindo pelo mesmo rumo, os principais índices que medem o desempenho da e dos têm apresentado perdas que são sentidas diretamente no valor do patrimônio.

Depois de terminar o ano de 2020 com perda de quase 12%, o IFIX, índice que mede a variação das dos principais Imobiliário (FII), acumula desvalorização de 5,5% desde o início deste ano.

Os fundos que investem em imóveis (os chamados fundos de tijolo) foram os mais penalizados, com destaque negativos para os FIIs de shoppings e escritórios, que perderam até 30% do valor na , segundo um levantamento feito pela gestora Hedge Investments.

É fato que a vacinação avançou e as lojas e escritórios já estão autorizados a funcionar normalmente, mas a janela de perdas do final do primeiro trimestre deste ano, quando o Brasil viveu outra onda de casos e mortes por covid-19, continua pesando para o das cotas.