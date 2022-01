Por que você deveria investir em REITs, os fundos imobiliários no exterior

A internacional é algo sempre recomendável para investidores. E isso não é diferente quando se trata de . Contudo, os REITs, como são conhecidos no exterior, têm diferenças significativas em relação aos fundos brasileiros. E é importante saber quais são.

Para falar sobre essas diferenças, o professor da EXAME Academy Arthur Vieira de Moraes recebeu os sócios da Canuma Capital Marcelo Vainstein e Felipe Vaz, no FIIs em EXAME. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 15h.

A Canuma está lançando dois fundos de nacionais que investem 20% do portfólio em REITs no exterior que não têm programa de BDRs no Brasil, e o restante em BDRs de REITs disponíveis na B3 (já são cerca de 40). Um deles tem hedge cambial (seu desempenho não sofre com o sobe e desce do dólar) e o outro não tem. Como outros fundos de ações nacionais, a incidência de imposto de renda é de 15% no resgate das .

A alocação, aponta Vainstein, será feita de forma gradual, já que o mercado de investimentos americano enfrenta um mês desafiador, com o S&P500 registrando queda de dois dígitos. "No curto prazo os REITs devem sofrer mais, pois representam mais de 3% do S&P.

Principais diferenças

A principal diferença dos REITs para os fundos imobiliários brasileiros é o seu objetivo. Como são empresas do mercado imobiliário, listadas em , e não fundos, seu foco é crescimento. No Brasil os fundos se concentram mais na distribuição de .

"Aquisições são importantes para os REITs. Nos Estados Unidos há transações na casa de 800 bilhões de dólares por ano. Existem empresas de dívidas, desenvolvimento e também reciclagem de capital. É um dinamismo que não se compara ao mercado brasileiro", explica Vainstein.

Vaz destaca o trabalho de gestão dessas empresas imobiliárias. "Algumas têm 80 mil apartamentos no portfólio. Precisa manter o que tem funcionando e desenvolver novos ativos. Empresas como a Prologis tem ativos cinco vezes maiores do que o parque logístico brasileiro. São esses portfólios que o investidor pode acessar lá fora".