Como investir com pouco dinheiro

Hoje vamos tentar desmistificar uma importante questão no mercado financeiro: que apenas grandes investidores conseguem bons investimentos.

Graças aos grandes avanços tecnológicos e do mercado de capitais brasileiro, hoje é possível que o cliente consiga na palma da mão no aplicativo do BTG Pactual digital acessar os maiores investimentos do mundo!

Vamos abordar como montar um portfólio balanceado e sofisticado com apenas R$ 1.000,00.

Iniciamos a nossa estratégia com a construção da , valor de aproximadamente 20% do montante inicial que é destinado ao uso em emergências, sem atrapalhar nosso objetivo principal. O fundo BTG Pactual Tesouro Simples é a melhor alterativa, dada excelente liquidez (D0) com retorno, além de não cobrar nenhuma taxa do investidor.

Iniciando no mundo de investimentos, vamos alocar 30% em produtos de , podendo ser , , CDBs, sempre respeitando o limite do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) para reduzir os riscos no portfólio. também é uma excelente opção neste mercado, com títulos que protegem da inflação, como a NTN-B.

Com outros 30% vamos aproveitar o que chamamos de classes multi-ativos: os . Essas estruturas são desenhadas para buscar retornos consistentes, com riscos controlados e são geridos por profissionais de mercado especializados.

Os últimos 20% vamos alocar no famoso investimento em , mas não precisamos nos preocupar em escolher em quais ações alocar. O BTG possui um ETF, que é um fundo listado que espelha as mesmas ações que fazem parte do índice . Assim, conseguimos a exposição em ações de maneira diversificada e de fácil acesso.

Seguindo esses passos você terá um investimento com alto potencial de retorno e ótima de riscos, acabando com o mito de que uma boa carteira de investimentos é para quem tem muito dinheiro.

*Jerson Zanlorenzi é o responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual Digital. Já foi estrategista de ações e trabalhou em fundos exclusivos. Com mais de dez anos de experiência no mercado financeiro, se especializou em e atuou em mesas relevantes no mercado local. Possui dupla graduação em Administração e Ciências Contábeis pelo IBMEC-RJ.