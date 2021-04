Análise: No caso Petrobras, Bolsonaro implode confiança de gestores

Bastou uma declaração com ares intervencionistas do presidente Jair Bolsonaro para uma das maiores companhias do Brasil, a Petrobras, deixar na mesa do mercado financeiro nada menos do que 28 bilhões de reais em valor de mercado – e abrir, entre gestores de fortunas do mercado financeiro, um temor que há tempos não se via: o de ingerência nas estatais e populismo. Quem chega agora ao mercado financeiro se pergunta: é para tanto? A resposta entre profissionais é: sim, é para tanto. Aliás, é até para mais.

A EXAME ouviu alguns porta-vozes, todos na condição de anonimato: sentem dificuldade de traçar cenários, sentem desconforto com o momento e temem até mesmo que o evento transborde ainda mais para outras estatais grandes, outros mercados, como câmbio e juros, e até mesmo para a expectativa com a agenda de reformas – o que parece ser o último bastião do investidor. Trata-se de um risco de quebra de confiança, um tipo de teste bastante complicado de ser feito em um ano de ressaca pandêmica e contas públicas flageladas.

Nos bastidores, diversos gestores se queixam do novo capítulo de um Brasil que imaginavam ter ficado no passado. “Acabou com meu final de semana”, reclama um profissional veterano de uma grande gestora, que ainda avalia os impactos para a casa e que tem da companhia, tanto por considerá-la barata demais em relação ao seu valor justo quanto pelo ciclo de alta de commodities atual.

A Petrobras entrou em rota de queda no pregão da sexta-feira logo no começo da tarde, depois que o presidente afirmou, com todas as letras, que mudanças seriam feitas na empresas. Neste caso, promessa, infelizmente, foi dívida: o pregão fechou e, na sua conta do Facebook, Bolsonaro declarou que indicaria o general Joaquim Silva e Luna, atual diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, para o cargo de CEO da estatal petroleira, cadeira ocupada por Roberto Castello Branco. A declaração do presidente veio antes do comunicado oficial de quatro linhas do Ministério de Minas e Energia, informando que procederia à indicação de Silva e Luna.