De olho em avanço digital, Forpus lança fundo dedicado ao setor de tecnologia

Criada em 2014, a Forpus se dedica a localizar as melhores oportunidades na via abordagem top down, ou seja, com definição de cenários macroeconômicos para, na sequência, localizar setores e empresas de melhor relação entre risco e retorno.

Mesmo com esse DNA macro, a gestora decidiu se movimentar para entrar em uma tendência já explorada por outras grandes casas. Em janeiro deste ano, a Constellation Asset, do renomado gestor Florian Bartunek, lançou o Constellation Inovação FIA BDR Nível 1, fundo dedicado ao investimento nas companhias revolucionárias dos seus segmentos – grupo que pode ser sinônimo ou não de companhias de tecnologia.

No caso do produto da Forpus, o investimento também pode chegar a empresas que não sejam diretamente do setor, mas o objetivo é sempre naquelas que se beneficiem, direta ou indiretamente, do uso intensivo da digitalização e da economia descentralizada.

O prazo para conversão e pagamento dos resgates no novo fundo é de 32 dias. A foi firmada em 2% ao ano, com cobrança de performance de 20% sobre o que superar o , benchmark escolhido por causa do enfoque nacional do produto.

*Juliana Machado é jornalista de formação e especialista em da EXAME Invest Pro.