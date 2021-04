Investir em ações de bancos dos EUA é um bom negócio? EXAME Gavekal explica

O Federal Reserve tem desempenhado um papel importante no mercado de crédito dos EUA e, por isso, as ações dos bancos americanos tendem a não demonstrar o que ocorre na economia e no mercado, como era antigamente.

"A principal razão pela qual as ações dos bancos reagiram lentamente a essa inclinação da curva de juros é que elas têm sido cada vez mais excluídas dos mercados de crédito dos EUA pelas compras de ativos do Federal Reserve", afirma o analista.

"Se o Fed continuar a aumentar seu balanço a uma taxa mais rápida do que o crescimento de outras oportunidades de crédito, o que é provável, essa participação continuará crescendo, levando a retornos bancários decepcionantes à medida que a curva se inclina", destacou o especialista da Gavekal Research.

De acordo com o relatório da EXAME Gavekal Research, no longo prazo, as ações de bancos americanos provavelmente apresentarão desempenho inferior ao do mercado em geral. Isso porque o Fed segue planejando manter o ritmo de suas compras de ativos até que suas metas de inflação e emprego estejam visíveis.

Além disso, os investidores esperam que o Fed continue realizando um grande papel no mercado de crédito dos EUA, e, consequentemente, os bancos comerciais, um papel menor. Assim, o balanço dos bancos deverá ter a lucratividade abalada. A Gavekal, em seu relatório, apontou que pode ser interessante aos investidores procurararem outros investimentos para lidar com a curva de juros dos EUA.