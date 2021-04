Petróleo deve subir ainda mais no curto prazo, aponta EXAME Gavekal

Há duas semanas, a cotação do barril de petróleo Brent fechou acima de 60 dólares o barril pela primeira vez após pouco mais de um ano. A recuperação das cotações ocorre com o otimismo do mercado sustentado pelos estímulos econômicos dos Estados Unidos e o avanço da vacinação contra o coronavírus (covid-19) no mundo.

De acordo com o novo relatório da EXAME Gavekal Research, as expectativas são altas para a recuperação de do petróleo no curto prazo.

“Isso é uma excelente notícia para os produtores do cartel Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo mais 10 grandes produtores) até certo ponto. No momento, todos estão saboreando os frutos das restrições na produção que introduziram no ano passado, mas, à medida que os preços sobem, a equação para membros da Opep+ se torna mais complicada”, disse Tom Holland, colunista especialista em negócios, finanças e commodities da Gavekal Research.

A previsão feita pela Gavekal é que a demanda por petróleo deverá crescer em alguns milhões de barris por dia até o fim do ano em relação à marca anterior, que precede a pandemia do novo coronavírus.

"Primeiro, consideremos o panorama da demanda. À medida que as economias se acostumaram a operar em condições de pandemia, a demanda aumentou fortemente desde o declínio na última primavera. Agora, com as economias desenvolvidas em vias de retornar a algo próximo à normalidade em 2021, a demanda por petróleo deve se fortalecer ainda mais", disse Holland.